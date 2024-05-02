Прекратить поставлять оружие Украине предложили во Франции | 360°

Мир 02 мая 2024, 08:59 Прекратить поставлять оружие Украине предложили во Франции Политик Филиппо призвал прекратить поставлять Украине оружие и начать переговоры Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставлять Украине оружие и подтолкнуть ее к переговорам. Пост появился в социальной сети Х.

«Больше никакого оружия Украине! Только переговоры и мир!» — подчеркнул он.

Реклама

Филиппо уверен, что «свободная и независимая Франция» сможет остановить пагубную тенденцию и «защитить мир». Пока же страна по указке США лишь губит себя ради Украины, констатировал он.

Французский президент Эммануэль Макрон еще в конце февраля не исключал отправку войск на Украину. Правда, многие страны затем высказались против. Президент Украины Владимир Зеленский идею, разумеется, поддержал.

СМИ назвали четыре возможных сценария отправки французских войск на Украину.

Основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон предупреждал, что страна обречет себя на поражение, если вступит в войну с Россией. Это приведет к «полному разрушению» Франции, считает он.