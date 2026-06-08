Партия премьера Армении Пашиняна набрала меньше 50% голосов на выборах

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала меньше 50% голосов на выборах после обработки всех бюллетеней. Об этом сообщило издание News.am со ссылкой на данные ЦИК.

За партию Пашиняна проголосовали 49,81% избирателей. Сам премьер заявил, что получит парламентское большинство и назначит министров.

В ночь на 8 июня политик объявил о победе его объединения, когда ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней. К тому моменту партия набрала 54,64%, но позже показатель резко снизился.

Глава партии «Сильная Армения», российский предприниматель армянского происхождения Самвел Карапетян заявил, что армянские власти остановили подсчет голосов, так как поняли, что проигрывают.