Захарова заявила, что общество Армении сильно поляризовано

Прошедшие выборы показали, что общество Армении сильно расколото, и принимать стратегические решения без учета различных мнений опасно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что выборы проходили при вмешательстве со стороны Запада.

В армянском обществе силен запрос на тесное сотрудничество с Россией, которое приносит осязаемые большие блага. При этом политические силы с подобной позиции подверглись гонениям в ходе предвыборной кампании, подчеркнула представитель МИД.

«Прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано», — заметила Захарова. По ее словам, в таких условиях опасно решать, куда пойдет Армения, не учитывая мнение всех слоев населения. Это может привести к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям.

Ранее ЦИК сообщил, что партия премьер-министра Никола Пашиняна получила 49,81% голосов.