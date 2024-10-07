ЦИК озвучил результаты референдума о строительстве АЭС в Казахстане
На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% — за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан».
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