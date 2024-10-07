ЦИК озвучил результаты референдума о строительстве АЭС в Казахстане

На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% — за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан» .

В абсолютных цифрах голос за строительство АЭС отдали 5 561 937 жителей Казахстана. Референдум признали состоявшимся.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если эту идею одобрят на референдуме, проектировать АЭС должен консорциум из мировых компаний.

При этом Казахстан отказался резервировать бензин в России на осенний период. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что республика каждый год резервирует 50-70 тысяч тонн топлива и дает операторам возможность импортировать в случае дефицита.