Казахстан отказался резервировать российский бензин в этом году

Минэнерго: в этом году Казахстан не станет резервировать бензин в РФ

В 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осенний период. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС. Его слова привело РИА «Новости» .

Каждый год республика резервирует на осень 50-70 тысяч тонн топлива в России и дает операторам возможность импортировать эти объемы в случае дефицита, напомнил Саткалиев.

«То есть сейчас этой потребности нет», — подчеркнул министр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о роли международного консорциума в строительстве АЭС. По его словам, в республике должны работать международные компании. Правительство должно тщательно проанализировать вопрос возведения атомной станции.