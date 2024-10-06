Казахстан отказался резервировать российский бензин в этом году

Минэнерго: в этом году Казахстан не станет резервировать бензин в РФ

Silas Stein/dpa
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осенний период. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС. Его слова привело РИА «Новости».

Каждый год республика резервирует на осень 50-70 тысяч тонн топлива в России и дает операторам возможность импортировать эти объемы в случае дефицита, напомнил Саткалиев.

«То есть сейчас этой потребности нет», — подчеркнул министр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о роли международного консорциума в строительстве АЭС. По его словам, в республике должны работать международные компании. Правительство должно тщательно проанализировать вопрос возведения атомной станции.

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