Токаев назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС

Атомную электростанцию в Казахстане должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи на республиканском референдуме, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Видеозапись выступления опубликовал советник главы государства Берик Уали в соцсети Facebook*

Вопрос о строительстве АЭС непростой, правительство должно тщательно его проанализировать, подчеркнул Токаев. Также необходимо провести соответствующие переговоры.

«Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний», — отметил президент.

В начале сентября представитель Центризбиркома Казахстана Шавкат Утемисов заявил о готовности к референдуму по строительству АЭС, если его захотят провести в этом году.

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