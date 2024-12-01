ЦИК назвал лидера на парламентских выборах в Румынии

ЦИК: на парламентских выборах в Румынии лидирует партия Ласкони

Партия «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони лидирует на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 0,15% голосов.

Политическое объединение набрало 43,57% голосов в сенате и 48,02% — в Палате депутатов. В сенат проходят Национал-либеральная партия, «Здоровье, образование, природа, устойчивость», Альянс за объединение румын, «Спасите Румынию S.O.S», «Обновим европейский проект Румынии» и Социал-демократическая партия.

Парламентские выборы прошли в Румынии 1 декабря. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек.

Ранее в стране прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.