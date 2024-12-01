Начались выборы в парламент Румынии

Во всех населенных пунктах Румынии открылись избирательные участки. Жители страны выберут депутатов и сенаторов на следующие четыре года, сообщил сайт Hot News.
Голосование продлится до 21:00 по местному времени (до 22:00 по московскому). Всего в выборах участвуют порядка 10 тысяч кандидатов из 50 блоков и партий. В парламент войдут только 456 человек, которые преодолеют избирательный порог в 5%.
Ранее в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Никто из кандидатов не получил более 50%. Больше всех голосов набрал Кэлин Джорджеску — за него проголосовали 22,95% избирателей. Глава Центризбиркома страны Тони Греблэ подтвердил, что результаты первого тура могут пересмотреть, и он может вновь состояться 15 декабря. В этом случае второй тур пройдет 29 декабря, что доставит румынской избирательной комиссии множество неудобств.
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