Начались выборы в парламент Румынии

Во всех населенных пунктах Румынии открылись избирательные участки. Жители страны выберут депутатов и сенаторов на следующие четыре года, сообщил сайт Hot News .

Голосование продлится до 21:00 по местному времени (до 22:00 по московскому). Всего в выборах участвуют порядка 10 тысяч кандидатов из 50 блоков и партий. В парламент войдут только 456 человек, которые преодолеют избирательный порог в 5%.

Ранее в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Никто из кандидатов не получил более 50%. Больше всех голосов набрал Кэлин Джорджеску — за него проголосовали 22,95% избирателей. Глава Центризбиркома страны Тони Греблэ подтвердил, что результаты первого тура могут пересмотреть, и он может вновь состояться 15 декабря. В этом случае второй тур пройдет 29 декабря, что доставит румынской избирательной комиссии множество неудобств.