ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в ЕС

За евроинтеграцию голоса отдали 50,46% граждан Молдавии, против — 49,54% избирателей. Всего в голосовании участвовали 1 488 874 человека.

«Все материалы, касающиеся плебисцита, передадут в Конституционный суд для утверждения результатов», — сообщила председатель комиссии Анджела Караман.

Параллельно с референдумом проходили выборы президента Молдавии. Второй тур в стране запланирован на 3 ноября. Предположительно, в нем примут участие Майя Санду и кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о проигрыше Санду в референдуме о евроинтеграции, который она сама же и инициировала.