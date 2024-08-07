ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» на участие в президентских выборах

Фото: РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия Молдавии отказалась регистрировать оппозиционный блок «Победа» для участия в президентских выборах и референдуме, решение оспорят в суде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Адриана Кожокару.

Он назвал решение ЦИК незаконным и противоречащим конституции, а также отметил, что политическая партия предоставила все необходимые документы.

«Мы считаем, что причины отказа носят формальный характер», — отметил Кожокару на брифинге.

Ранее блок «Победа» выдвинул депутата парламента и лидера партии «Возрождение» Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК.

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