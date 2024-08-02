Молдавский блок «Победа» определился с кандидатом в президенты

Молдавский блок «Победа» выдвинул депутата Болю кандидатом в президенты

Фото: РИА «Новости»

Молдавский оппозиционный блок «Победа» определился с кандидатом на ближайших президентских выборах. Им стал депутат от партии «Возрождение» Василий Боля. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы», — заявили в пресс-службе.

По их словам, инициатива исходила от лидера блока Илана Шора.

Ранее Шор призвал политиков постсоветских стран объединиться вокруг Владимира Путина. По его словам, российский президент говорит правильные вещи, к которым нужно стремиться.

Блок «Победа» начал работу в апреле этого года со съезда в Москве. Его целью назвали борьбу против действующей власти Майи Санду и против вступления Молдавии в Евросоюз.

Генпрокуратура страны пригрозила лидерам блока статьей о государственной измене.

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