Санду и Стояногло обратились к избирателям после завершения голосования
Санду после завершения выборов в Молдавии призвала верно подсчитывать голоса
Кандидаты в президенты Молдавии Майя Санду и Александр Стояногло обратились к избирателям после завершения голосования. Действующая глава государства призвала членов избиркомов на местах верно подсчитывать голоса, сообщило РИА «Новости».
«Призываю всех работников избирательных участков, независимо от кандидата, которого они представляют, быть внимательными и правильно считать голоса», — заявила Санду.
Стояногло выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании. Бывший генпрокурор республики отметил, что члены его команды будут реагировать на сообщения, касающиеся организации избирательного процесса.
Первый тур выборов состоялся 20 октября, тогда никто не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур прошли действующий президент Майя Санду и экс-генпрокурор, которого она уволила, Александр Стояногло. Голоса на участках отдали более 1,5 миллиона человек.