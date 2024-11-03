Санду и Стояногло обратились к избирателям после завершения голосования

Кандидаты в президенты Молдавии Майя Санду и Александр Стояногло обратились к избирателям после завершения голосования. Действующая глава государства призвала членов избиркомов на местах верно подсчитывать голоса, сообщило РИА «Новости» .

«Призываю всех работников избирательных участков, независимо от кандидата, которого они представляют, быть внимательными и правильно считать голоса», — заявила Санду.

Стояногло выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании. Бывший генпрокурор республики отметил, что члены его команды будут реагировать на сообщения, касающиеся организации избирательного процесса.

Первый тур выборов состоялся 20 октября, тогда никто не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур прошли действующий президент Майя Санду и экс-генпрокурор, которого она уволила, Александр Стояногло. Голоса на участках отдали более 1,5 миллиона человек.