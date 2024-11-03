ЦИК Молдавии обновил данные по явке во втором туре выборов президента

Во втором туре выборов президента Молдавии явка достигла 29,66% к 13:00 (14:00 по московскому времени). Информацию опубликовали на сайте Центризбиркома республики.

К этому времени свои голоса отдали 850 тысяч избирателей.

Участки закроются в 21:00 (22:00 по московскому времени). Во второй тур прошли действующий лидер республики Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

В ходе голосования организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях на выборах. В частности, они связаны с проблемами при регистрации избирателей и повреждением и взломом урн.