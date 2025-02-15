Президентские выборы начались в Абхазии

Утром 15 февраля в Абхазии начались президентские выборы, для жителей республики открыли двери избирательных пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На пост главы государства в этот раз претендуют пять человек: председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал, оппозиционер Адгур Ардзинба, бывший глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц и известный абхазский политик Бадра Гунба.

Для проведения голосования в республике оборудовали 152 избирательных участка, а также два в России — в Черкесске и Москве. В список избирателей внесли 134 тысячи человек. Предварительные итоги народного голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

Ранее стало известно, что российские представители не будут присутствовать для международного наблюдения на выборах президента в Абхазии.