Россия не отправляла наблюдателей на выборы в Абхазию

ЦИК объяснил отсутствие наблюдателей из России на выборах президента в Абхазии

Российские представители не будут присутствовать для международного наблюдения на выборах президента Абхазии, которые состоятся 15 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК РФ.

«Российская сторона изначально приняла приглашение ЦИК Абхазии. Абхазской стороне направили список представителей, выразивших готовность принять в нем участие», — отметили в сообщении.

Однако официального ответа 11 февраля от ЦИК Абхазии по составу аккредитованных наблюдателей не последовало. Поэтому было принято решение не направлять российских представителей в связи с невозможностью за такое краткое время организовать эффективное участие в наблюдении.

В ЦИК добавили, что Россия испытывает самые теплые и дружеские чувства к народу Абхазии и желает успешного проведения выборов.

Досрочные выборы пройдут в Абхазии в субботу 15 февраля. На пост президента претендуют пять человек. Кроме Адгуры Ардзинбы и Бадра Гунбы, свои кандидатуры выдвинули Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.