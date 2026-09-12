Новое заявление президента России Владимира Путина о снижении влияния G7 на саммите БРИКС показало истинное положение Запада. Об этом заявило издание L’Antidiplomatico .

«Центр тяжести мировой экономики сместился, и цифры, какими бы холодными они ни были, не лгут», — сказано в статье.

По мнению издания, Москва считает торговые договоренности главным способом удержать международные отношения от дальнейшей эскалации.

В материале также говорится, что премьер-министр Индии Нарендра Моди воспользовался саммитом, чтобы вновь заверить Путина в готовности поддержать мирные усилия. Этот сигнал прозвучал на фоне укрепления БРИКС как альтернативы традиционному экономическому порядку.

Накануне Путин заявил, что за пять лет страны объединения произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад «Большой семерки» составил всего 29%.