Цены на электричество в странах Балтии поставили рекорды после отключения БРЭЛЛ

Отключение стран Балтии от энергосети БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) привели к взлету биржевых цен на электроэнергию до 190 евро за мегаватт-час, что стало рекордом 2025 года. Об этом сообщило издание Arileht.Delfi .

В последний раз Эстония, Латвия и Литва сталкивались с таким дорогим электричеством в декабре 2024 года, стоимость мегаватт-часа достигла 223,47 евро.

Для сравнения авторы привели стоимость энергии в Финляндии (41,48 евро) и Польше (128,92 евро).

Причинами резкого повышения стоимости электричества стал десинхронизация энергетических систем стран Балтии после отключения из БРЭЛЛ в минувшие выходные, а также плохие погодные условия, которые сказались на работе ветряных турбин.

Кроме того, произошло отключение передачи кабеля LitPol Link, по которому страны Балтии получали дешевое электричество из Польши.

Окончательное отключение стран Балтии от БРЭЛЛ произошло в минувшее воскресенье, 9 февраля, после чего Эстония, Латвия и Литва перешли на энергосистему Евросоюза. Власти республик заранее предупредили жителей о возможных перебоях в поставках энергии на время работ и призвали сделать запасы воды и лекарств.