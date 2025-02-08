Страны Балтии начали выход из электроэнергетической сети БРЭЛЛ

Страны Балтии приступили к выходу из возглавляемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Они присоединятся к европейской энергосети уже 9 февраля, сообщила эстонская энергетическая компания Elering .

На один день находящиеся в Прибалтике государства станут энергетическим «островом» — первой отключится от БРЭЛЛ Литва, а последней — Эстония.

Специалисты сначала испытают работу электросетей. К синхронной зоне Европы страны подключатся 9 февраля, во второй половине дня.

Власти призвали жителей на всякий случай сделать запасы продуктов, воды и лекарств в связи с возможными аварийными отключениями из-за перехода на новую энергосистему. Глава Elering Калле Килк рассказал, что энергетики проанализировали возможные риски и разработали соответствующие планы действий.

«При запланированном переходе среднестатистический потребитель электроэнергии не должен заметить никаких изменений», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сделала все необходимое для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы. По его словам, страны Балтии заранее сообщили о своем намерении перейти на европейское электрообеспечение.