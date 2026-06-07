Центр Еревана взяли под усиленный контроль после выборов

После завершения голосования на парламентских выборах в центре Еревана усилили меры безопасности и разместили дополнительные силы полиции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Полицейские автобусы заметили в районе площади Республики, у здания Оперы и рядом с резиденцией премьер-министра на улице Прошяна. Усиленные наряды также дежурили возле винного фестиваля на улице Сарьяна, контролируя центральную часть города.

При этом ситуация в столице Армении спокойная: в центре по-прежнему много жителей и туристов. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.

В парламентских выборах участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологических опросов, партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна может получить менее 37% голосов, тогда как суммарный результат оппозиции оценивается примерно в 49%.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы основаны на взаимном уважении. Он подчеркнул, что напряженности во взаимодействии не наблюдает.