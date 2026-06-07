Пашинян раскрыл основу отношений России и Армении

Отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах, сообщило издание «Арменпресс» .

«Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях. Эта напряженность не создается по той простой причине, что у нас очень тесные отношения с президентом Российской Федерации», — заявил Пашинян.

Премьер отметил, что сам он этой напряженности не видит. Он назвал отношения между странами институциональными и основанными на взаимном уважении.

Ранее Пашинян удивил избирателей заявлением о том, что Армения не готова к членству в Евросоюзе. По его словам, для этого стране сначала необходимо провести реформы. Когда это станет возможным, пройдет и всенародный референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС.