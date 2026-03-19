Цена за баррель Brent подскочила до 114 долларов

Стоимость нефти марки Brent подскочила до отметки 114 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:10 по московскому времени котировки Brent приблизились к 114,2 доллара за баррель. Майский фьючерс на WTI также демонстрирует рост, достигнув около 96,5 доллара за баррель.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о вероятном резком росте мировых цен на нефть.

Подорожание нефти на мировых рынках началось после удара США и Израиля по Ирану. В соцсети X Кирилл Дмитриев предположил, что это может стать началом «крупнейшего энергетического кризиса в истории». На фоне роста котировок американская сторона временно ослабила санкционные ограничения против российской нефти.

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мировой рынок нуждается в нефти из России. Сейчас, когда она поступает на энергетические рынки, наступает стабильность.