Дмитриев заявил о возможном скачке цен на нефть

Глава РФПИ Дмитриев: цены на нефть могут превысить $200 за баррель

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о риске резкого роста мировых цен на нефть.Такое мнение чиновник высказал на своей странице в Х .

В более ранних сообщениях Дмитриев допускал, что проблемы с судоходством в Ормузском проливе могут затронуть и цены в США.

Еще в феврале Кирилл Дмитриев прогнозировал взлет цен на нефть до 100 долларов за баррель. Теперь же глава РФПИ считает, что некоторое время цена одного барреля будет превышать 200 долларов.

Резкий рост мировых цен на нефть начался после атаки США и Израиля на Иран. Кирилл Дмитриев в Х допускал, что речь идет «только о начале крупнейшего энергетического кризиса в истории».

На фоне роста цен США смягчили санкции в отношении российской нефти. Мера была заявлена как временная.

В Кремле позднее отметили, что мировой рынок нуждается в российской нефти