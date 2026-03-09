Цена нефти марки Brent впервые с июля 2022 года превысила $110 за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель, следует из данных торгов. Такое случилось впервые с июля 2022 года.

По состоянию на 1:58 по московскому времени, показатель находился на уровне 108,62 доллара, поднимаясь на 17,19% относительно предыдущего закрытия.

Британские СМИ отметили, что нефтяной сектор столкнулся с одним из самых сложных кризисов в истории. Тяжелая ситуация на Ближнем Востоке вынуждает нефтедобывающие компании либо сокращать добычу, либо закрывать месторождения.

На фоне обострения конфликта Иран перекрыл судоходство по Ормузскому проливу, пообещав сжигать все нефтяные танкеры, которые попытаются через него пройти без разрешения.

В США при этом заявили, операция против Ирана не приведет к значительному росту цен на нефть и газ. Министр энергетики заявил, что нет никакого дефицита в ресурсах.

На Украине пришли к другому выводу. Там уже подсчитали, на сколько взлетит цена на бензин, и какую мегаприбыль получит Россия. Также в Киеве опасаются, что энергетические проблемы приведут к снижению помощи Украине со стороны союзников.