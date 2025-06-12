Иран составил план ответного удара по Израилю
Иранские чиновники и военные составили план на случай атаки со стороны Израиля. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
По данным ее источника, Иран разработал план, включающий немедленный контрудар по Израилю с помощью сотен баллистических ракет.
Издание напомнило, что иранские военные выпускали ракеты по израильской территории в октябре 2024 года. Тогда атака нанесла ограниченный ущерб, в перехвате ракет Израилю помогли США.
Ранее о возможном ударе по исламской республике предупредило агентство Reuters. Оно не исключило, что целью израильских военных станут ядерные объекты Ирана.
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
В Сети появились кадры из пострадавшего от крушения Boeing общежития
Фестиваль в память о режиссере Станиславе Говорухине прошел в Дмитрове
Открытая тренировка по косики карате прошла в Серпухове
В новом бизнес-центре на улице Вильгельма Пика откроется около 280 офисов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте