Израиль и США ударили по больнице армии Ирана и зданию КСИР

Израильские и американские военные нанесли удар по больнице армии Ирана и зданию КСИР, расположенному в Тегеране. Об этом сообщило агентство Fars .

Также атаке с помощью самолетов подверглись несколько объектов народной милиции «Басидж» в иранской столице.

«Многие жилые дома вокруг этих объектов получили повреждения. Несколько участков правоохранительных органов и здание штаб-квартиры КСИР „Саралла“ также были среди целей ударов», — уточнили источники агентства.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что Иран готовит ответ Соединенным Штатам и Израилю после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани предупредил, что противников ждет удар невиданной силы.