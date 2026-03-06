ЦАХАЛ заявил об ударе по некоему высокопоставленному командиру в Тегеране

Армия обороны Израиля нанесла удар по неназванному высокопоставленному командиру иранских Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Его имя и другие детали произошедшего не раскрыли.

Накануне израильские военные сообщали об ударе по командным центрам движения «Хезболла» в Бейруте. Среди пораженных целей — пункт управления авиационным крылом группировки.

Ранее турецкие СМИ написали, что в Иране могли казнить командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции бригадного генерала Исмаила Каани за шпионаж в пользу Израиля. Однако власти самой Исламской Республики это опровергают.