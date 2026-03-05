Иранского генерала казнили за шпионаж? В Тегеране информацию опровергли

Командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции бригадного генерала Исмаила Каани могли казнить за шпионаж в пользу Израиля. Об этом сообщило турецкое агентство Haberler .

По его данным, Каани трижды выживал в массовых атаках Израиля на иранских лидеров, в том числе 28 февраля, при убийстве верховного лидера Али Хаменеи, что могло вызвать подозрения. Осенью 2024 года израильские СМИ сообщали о его гибели, но через несколько дней он появился перед камерами живым и невредимым.

В самом Иране информацию о смерти генерала опровергают.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал убить любого, кто станет новым Верховным лидером Ирана, вне зависимости от имени и местонахождения.