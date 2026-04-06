ЦАХАЛ заявил об очередном запуске ракет из Ирана по Израилю

Утром 6 апреля в Израиле зафиксировали очередной запуск ракет из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Израиля. Системы обороны ведут перехват угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран не принял предложение Соединенных Штатов о временном прекращении огня.

По информации местных СМИ, Тегеран не стал направлять официальный письменный ответ на инициативу, а вместо этого продолжил интенсивные удары.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении успешной атаки на американский авианосец USS Abraham Lincoln.