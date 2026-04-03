Иран отклонил предложение США о 48-часовом прекращении огня

Иран не принял предложение США о временном прекращении огня и, по данным СМИ, ответил продолжением военных действий. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.

Как уточняет агентство, Вашингтон через третью страну предложил 48-часовое перемирие после обострения ситуации в регионе. Однако, по оценке источника, в Иране инициативу связали с осложнением положения американских военных.

В Тегеране не стали направлять официальный письменный ответ. Вместо этого решение выразили «на практике» — продолжением интенсивных ударов.

Также издание пишет, что дипломатическая активность США усилилась после атак на объекты, связанные с американскими военными, в том числе на склад на острове Бубиян в Кувейте.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении успешной атаки на американский авианосец USS Abraham Lincoln. В КСИР заявили, что по кораблю выпустили четыре баллистических ракеты. Удар нанесли в рамках масштабной операции «Правдивое обещание — 4».