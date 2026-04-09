Ливан погрузился в траур после ударов Израиля

Власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в память о погибших и пострадавших после ударов Израиля. Об этом ливанское правительство сообщило в официальном заявлении .

«Четверг объявляется днем национального траура в память о сотнях погибших и раненых в результате израильских ударов», — отметили в правительстве.

Власти страны уточнили, что траур посвятили памяти мирных жителей, которые погибли или получили ранения во время вражеских атак. В заявлении подчеркнули, что решение об этом приняли на фоне большого числа жертв.

Ранее ливанская сторона сообщала о сотнях погибших и пострадавших после ударов Израиля по территории страны. По данным журналистов, жертвами стали 89 человек, больше 700 получили ранения.