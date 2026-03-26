ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ВМС КСИР Тангсири
Израильские военные уничтожили командующего ВМС КСИР контр-адмирала Ирана Алирезу Тангсири. Об этом на оперативном совещании сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова привела газета The Times of Israel.
«Армия Израиля ликвидировала командующего ВМС КСИР, несущего прямую ответственность за операцию по блокированию и минированию морского движения в Ормузском проливе», — заявил Кац.
Тангсири командовал военно-морскими силами КСИР в течение последних восьми лет.
Ранее 26 марта Иран нанес ракетный удар по тепловой электростанции Израиля Orot Rabin на побережье Средиземного моря рядом с городом Хадер. Израильская электроэнергетическая корпорация отмечала, что в результате атаки инфраструктура повреждений не получила, никто не пострадал.
До этого иранские военные ударили по американскому авианосцу Abraham Lincoln.