ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ВМС КСИР Тангсири

Израильские военные уничтожили командующего ВМС КСИР контр-адмирала Ирана Алирезу Тангсири. Об этом на оперативном совещании сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова привела газета The Times of Israel .

«Армия Израиля ликвидировала командующего ВМС КСИР, несущего прямую ответственность за операцию по блокированию и минированию морского движения в Ормузском проливе», — заявил Кац.

Тангсири командовал военно-морскими силами КСИР в течение последних восьми лет.

Ранее 26 марта Иран нанес ракетный удар по тепловой электростанции Израиля Orot Rabin на побережье Средиземного моря рядом с городом Хадер. Израильская электроэнергетическая корпорация отмечала, что в результате атаки инфраструктура повреждений не получила, никто не пострадал.

До этого иранские военные ударили по американскому авианосцу Abraham Lincoln.