Иран атаковал крупнейшую ТЭС в Израиле

Иран нанес ракетный удар по крупнейшей тепловой электростанции Израиля Orot Rabin («Огни Рабина»). Объект находится на побережье Средиземного моря неподалеку от города Хадера. Об этом сообщило издание The Times of Israel .

По данным военных, часть выпущенных ракет перехватили средства противовоздушной обороны, но одна из них упала на открытой местности недалеко от Хадеры, где расположена станция Orot Rabin.

Израильская электроэнергетическая корпорация заявила, что ее инфраструктура не получила повреждений. Пострадавших нет.

Это был четвертый ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана с полуночи 25 марта. По информации KP.RU, в момент удара рядом с ТЭС образовался крупный гриб дыма, спровоцированный взрывом.

Накануне КСИР объявил о проведении 80-й волны ударов по Израилю и военным базам США. В этот раз Тегеран применил твердотопливные ракеты и высокоточные бомбы.