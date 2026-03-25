Иранские военные ударили по американскому авианосцу Abraham Lincoln
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции ударили по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом сообщило агентство Fars.
Оно также опубликовало кадры удара. Иранские военные отметили, что постоянно следят за вражеским кораблем и готовы нанести по нему удар, как только он войдет в зону досягаемости.
Ранее пресс-служба Пятого флота США сообщила о пожаре на борту авианосца Gerald R. Ford, стоящего в Красном море и участвующего в операции «Эпическая ярость». Двое моряков пострадали и отправились на лечение. При этом сам корабль сохранил боеспособность.
Об ударе по Abraham Lincoln иранцы заявляли и в начале марта. После этого авианосец, по их словам, покинул район боевых действий и отошел более чем на тысячу километров от залива.