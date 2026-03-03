ЦАХАЛ заявил, что уничтожил иранское управление телерадиовещания

Армия обороны Израиля заявила, что ударом по Тегерану уничтожила иранское управление телерадиовещания. Об этом написали в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Недавно израильские ВВС нанесли удар и уничтожили центр связи иранского террористического режима», — говорится в сообщении.

Ранее иранские СМИ сообщили, что во время ночной атаки Израиля и США на Тегеран ВВС нанесли удар по зданию иранского государственного телевидения. Атака не привела к разрушениям, и трансляции программ продолжились в штатном режиме.

Несмотря на удары по столице Ирана, КСИР продолжает атаковать американские базы по всему Ближнему Востоку. Этому способствует подготовка и децентрализованная система «Мозаичная оборона».

Блок НАТО отказался принимать участие в операции США и Израиля против Ирана, при этом Европа поддерживает действия союзников. Иран объявили угрозой не только для государств Ближнего Востока, но и для Европы и Украины.