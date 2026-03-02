Блок НАТО отказался присоединяться к операции против Ирана

Североатлантический альянс не будет принимать участие в операции США и Израиля против Ирана. Об этом в эфире Би-би-си заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, европейские государства поддерживают действия Белого дома и израильского руководства, но присоединяться к военной операции не будут.

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — отметил он на вопрос журналистов.

Рютте добавил, что Иран представлял угрозу не только для государств Ближнего Востока, но и для Европы и Украины.

Он также уточнил, что военная операция против Исламской Республики находится на начальной стадии и может занять несколько недель.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подтвердил готовность страны к затяжной войне. Он обратил внимание, что у США нет настроя вести продолжительную военную кампанию, в отличие от Исламской Республики.