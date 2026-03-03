Глава МИД Ирана Аракчи прокомментировал ответ КСИР на бомбежку Тегерана

Глава МИД Ирана Аракчи: удары по Тегерану не влияют на способность вести войну

Столицу Ирана атакуют США и Израиль, а КСИР продолжает применять ракеты. На вопрос, почему это возможно, косвенно ответил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, на это обратил внимание телеграм-канал «Военная хроника» .

Министр иностранных дел еще 1 марта, когда Иран только начал отвечать на удары, написал, что у республики было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных сил в регионе.

«Мы извлекли из этого соответствующие уроки. Бомбардировки нашей столицы никак не влияют на нашу способность вести войну. Децентрализованная система „Мозаичная оборона“ позволяет нам решать, когда и как закончится война», — высказался Аракчи.

На Ближнем Востоке начался 13-й этап масштабной военной операции под кодовым названием «Правдивое обещание — 4». КСИР объявил целями военные и стратегические объекты, принадлежащие США и Израилю.