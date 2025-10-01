ЦАХАЛ захватил коридор «Нецарим», разделив Газу на север и юг

Армия обороны Израиля взяла под контроль коридор «Нецарим», расположенный к западу от побережья сектора Газа. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац в соцсети X .

По его словам, после захвата коридора сектор разделился на северную и южную части. Министр отметил, что это решение усилит осаду города Газа: теперь любой, кто попытается покинуть его в сторону юга, должен будет проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ.

Кац подчеркнул, что у мирных жителей остается «последний шанс» перебраться в южную часть сектора, тогда как боевики ХАМАС окажутся изолированными в самом городе. Он добавил, что те, кто решит остаться, будут рассматриваться как террористы и пособники экстремистов.

Министр также заявил, что израильская армия готова к любому развитию событий и намерена продолжать операцию до возвращения всех заложников и разоружения ХАМАС, что, по его словам, должно привести к прекращению войны.

Ранее Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства, несмотря на возражения со стороны США. Этот шаг происходит на фоне начала операции Израиля по оккупации Газы.