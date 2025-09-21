Великобритания, Австралия и Канада официально признали государство Палестина

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства, несмотря на возражения со стороны США, сообщило Associated Press .

О признании Палестины Канадой написал премьер-министр страны Марк Карни в соцсети X. Премьер Австралии Энтони Албаниз отметил, что страна признает «многолетние легитимные стремления палестинцев иметь собственное государство».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая с заявлением, отметил, что «обе нации заслуживают жить в мире». Он осудил захват заложников движением ХАМАС и призвал к их освобождению, подчеркнув, что признание Палестины не является уступкой ХАМАС, так как «будущее Газы будет строиться без них».

Стармер также пообещал ввести новые санкции против лидеров движения, осудил гуманитарный кризис в секторе, возложив ответственность на Израиль, и призвал разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу, выразив сожаление в связи с гибелью мирных жителей в результате атак ЦАХАЛ.

Ранее Франция, Великобритания, Португалия и ряд других стран заявили, что намерены признать палестинское государство в ходе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в понедельник. Этот шаг происходит на фоне начала операции Израиля по оккупации Газы. Администрация президента США Дональда Трампа ранее призывала союзников не идти на такой шаг, а власти Израиля резко его раскритиковали.