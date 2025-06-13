ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет с территории Ирана

С территории Ирана произошли пуски ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии обороны .

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Задействованы системы для перехвата угроз», — сообщили в военном ведомстве.

Населению рекомендовали перейти в защищенное пространство и оставаться там до устранения угрозы.

К ответной атаке Ирана израильское правительство начало готовиться сразу после нанесения массированного удара по территории исламской республики. Израильтяне начали активно готовиться к «затяжной войне», о которой объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Полки магазинов опустели, среди населения паника.