ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет с территории Ирана

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Задействованы системы для перехвата угроз», — сообщили в военном ведомстве.
Населению рекомендовали перейти в защищенное пространство и оставаться там до устранения угрозы.
К ответной атаке Ирана израильское правительство начало готовиться сразу после нанесения массированного удара по территории исламской республики. Израильтяне начали активно готовиться к «затяжной войне», о которой объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Полки магазинов опустели, среди населения паника.
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