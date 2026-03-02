ЦАХАЛ вновь начал наносить удары по объектам «Хезболлах» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит новые удары по целям на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

До этого ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейна Макледа. По данным израильской стороны, он в разные годы занимал ряд должностей в разведструктуре движения и возглавил ее после гибели своего предшественника Хусейна Хазимы в ходе операции «Северные стрелы».

Маклед отвечал за формирование разведывательной картины и координацию сбора информации о действиях израильской армии, а также взаимодействовал с руководством «Хезболлы» при планировании атак против Израиля.

Утром начальник израильского Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о начале наступательной операции против движения в Ливане.