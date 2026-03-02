Израиль объявил о начале операции против «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Об этом заявил начальник израильского генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир, его слова приводит Times of Israel .

«Мы теперь не только в обороне, мы переходим в наступление», — добавил он.

Замир предположил, что операция продлится несколько дней, при этом Израилю нужно сохранять боевую готовность и в обороне.

Накануне иранский богослов, великий аятолла Макарем Ширази объявил Израилю и США священную войну (джихад). Он призвал исламский мир отомстить за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, назвав это религиозным долгом каждого мусульманина.