ЦАХАЛ вернул тело последнего заложника в Израиль

Израильские военные опознали и вернули из сектора Газа останки последнего заложника Рана Гвили. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Тело 24-летнего старшины полиции Израиля передали семье после окончания процесса идентификации. По информации ЦАХАЛ, Гвили погиб в бою утром 7 октября 2023 года, а его тело похитили палестинские террористы.

Армия обороны Израиля выразила соболезнования близким погибших и пообещала оказать им поддержку.

«Таким образом, все заложники были возвращены из сектора Газа в Израиль», — заверила пресс-служба.

Ранее Уиткофф пригрозил ХАМАС серьезными последствиями, если движение не отдаст останки последнего погибшего заложника. Это являлось одним из пунктов мирного плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.