ЦАХАЛ уничтожил 15 истребителей и вертолетов при атаке аэропортов в Иране

Израильская армия атаковала шесть аэродромов в Иране. Удары пришлись на западные, восточные и центральные регионы страны, сообщила армейская пресс-служба.

«В результате ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные объекты, самолет-заправщик. Беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 истребителей и вертолетов иранского режима», — уточнили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также атаковала несколько военных объектов иранского режима, включая командный центр «Тар-Аллах». Он подконтролен Корпусу стражей исламской революции, защищает Тегеран от внутренних и внешних угроз.

«Кроме того, был нанесен удар по корпусу „Сайед аль-Шухада“. Корпус „Сайед аль-Шухада“ подчиняется КСИР и отвечает за оборону страны и подавление внутренних угроз», — отметили в пресс-службе.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети в X сообщил, что израильские ВВС атаковали несколько правительственных объектов в Тегеране. Среди них — штаб ополчения «Басидж», которое входит в структуру КСИР, здание тюрьмы и часы на одной из площадей города, символически отсчитывающие время до «уничтожения Израиля».

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США ударами по Натанзу, Фордо и Исфахану нанесли огромный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана.

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что атаки американской стороны ставят под угрозу мировой порядок. По его словам, ситуация вокруг Ирана вызывает серьезную тревогу. Стремление Израиля и США устранить действующий режим в Исламской Республике создаст новый виток хаоса.