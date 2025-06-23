Депутат Картаполов заявил, что удары США по Ирану ставят под угрозу мировой порядок

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предупредил об опасности ударов США по Ирану, подчеркнув, что такие действия ставят под угрозу мировой порядок. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«Те, кто считает себя сильным, могут делать все что угодно. Даже те правила, о которых говорили наши бывшие западные партнеры, они теперь тоже не работают и не учитываются», — отметил парламентарий.

По его словам, ситуация вокруг Ирана вызывает серьезную тревогу. Стремление Израиля и США устранить действующий режим в Исламской Республике создаст новый виток хаоса и нестабильность вдоль южных границ России, пояснил депутат. Он также сообщил, что после американских ударов Иран потерял доверие к мирным переговорам.