ЦАХАЛ ударил по поликлинике в пригороде Бейрута
Израильская авиация атаковала здание поликлиники в районе Маамура в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщило РИА «Новости».
«От здания остался только сгоревший скелет», — рассказал агентству один из очевидцев.
Он добавил, что в поликлинике находились частные врачебные кабинеты многих местных специалистов. На момент атаки в здании не должно было быть ни врачей, ни пациентов.
Ранее администрация Бейрута эвакуировала тысячи людей из южных пригородов. Из-за ударов ЦАХАЛ многие жители остались без жилья.
Губернатор Марван Аббуд заявил, что на стадионе открыли пункт временного размещения. На объекте можно будет поселить 10 тысяч человек. Специалисты уже приступили к подготовке блоков.
Израиль 4 марта анонсировал новую волну атак на Ливан по инфраструктуре движения «Хезболла». Подробности военной операции ЦАХАЛ пообещал сообщить позже.