ЦАХАЛ ударил по поликлинике в пригороде Бейрута

Израильская авиация атаковала здание поликлиники в районе Маамура в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«От здания остался только сгоревший скелет», — рассказал агентству один из очевидцев.

Он добавил, что в поликлинике находились частные врачебные кабинеты многих местных специалистов. На момент атаки в здании не должно было быть ни врачей, ни пациентов.

Ранее администрация Бейрута эвакуировала тысячи людей из южных пригородов. Из-за ударов ЦАХАЛ многие жители остались без жилья.

Губернатор Марван Аббуд заявил, что на стадионе открыли пункт временного размещения. На объекте можно будет поселить 10 тысяч человек. Специалисты уже приступили к подготовке блоков.

Израиль 4 марта анонсировал новую волну атак на Ливан по инфраструктуре движения «Хезболла». Подробности военной операции ЦАХАЛ пообещал сообщить позже.