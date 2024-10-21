ЦАХАЛ ударил по аэропорту в Бейруте

ВВС Израиля атаковали международный аэропорт в Бейруте

Фото: РИА «Новости»

Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов по Бейруту, прилеты зафиксировали рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По данным очевидцев, из-за атаки несколько многоэтажных домов оказались полностью разрушенными.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны остановить поставки оружия в Израиль. По его словам, в приоритете должен быть поиск дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее израильская авиация атаковала южную окраину Бейрута, чтобы ликвидировать возможного преемника убитого главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы — Хашима Сафи ад-Дина.

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