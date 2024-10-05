Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю

Западу следует остановить поставки оружия в Израиль, который продолжает вести бои в секторе Газа. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он назвал поиск дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке приоритетом. Глава государства напомнил, что Франция не отправляет Израилю оружие, и призвал другие страны последовать ее примеру.

«Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации», — добавил Макрон.

ЦАХАЛ проводит военную операцию в палестинском анклаве, а также атакует объекты «Хезболлы» на территории Ливана. Израильские военные 5 октября попытались пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге страны. «Хезболла» сообщила, что они отступили после прогремевшего взрыва.

В этот же день в прессе появилась информация, что ЦАХАЛ мог ликвидировать возможного преемника убитого генсека движения Хасана Насруллы — Хашима Сафи ад-Дина. Израильская авиация ударила по его бункеру в южном пригороде Бейрута.