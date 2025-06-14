ЦАХАЛ расширит военную операцию против Ирана

Израильская армия расширяет военную операцию на территории Ирана, направленную против ядерной программы. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

Целями ЦАХАЛ стали десятки ключевых объектов республики, в том числе пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическая инфраструктура. Армия получила их координаты от разведчиков, добавил Гендельман.

«Мы действуем решительно — во имя нашей безопасности и права на существование», — подчеркнул он.

Ранее Иран ударил по израильской территории, одна из ракет влетела в высотный дом в Тель-Авиве. Жертвами обстрела стали по меньшей мере три человека, более 90 жителей пострадали.

«Известия» опубликовали видео с последствиями атаки в городе Ришон-ле-Цион.