ЦАХАЛ применил средневековое оружие на границе с Ливаном

Израильская армия применила требушет — средневековую катапульту — на границе с Ливаном. Об этом сообщил CNN .

Необычное оружие использовали для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории. Требушеты практически перестали использовать еще с XVI века, отметили в СМИ.

Как пояснил израильский вещатель Kan, использование этой установки «не получило широкого распространения» и стало «местной инициативой». В корпорации предположили, что катапульту с зажигательным ядром применили для поджога растительности на границе, чтобы за ней не смогли скрыться бойцы ливанского движения «Хезболла».

Ранее, 12 июня, стало известно, что Ливан выпустил по Израилю около 90 снарядов. Местами это привело к пожарам. Некоторые снаряды упали на севере еврейского государства, другие удалось перехватить. В Израиле звучали сирены воздушной тревоги.