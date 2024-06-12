Ливан выпустил по Израилю около 90 снарядов

Ливан запустил в сторону Израиля около 90 снарядов, сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале. В нескольких районах страны вспыхнули пожары.
«Некоторые снаряды были перехвачены, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля», — уточнили в израильской армии.
После в ЦАХАЛ сообщили, что на севере Израиля вновь звучали сирены воздушной тревоги.
Ливанское движение «Хезболла» поддержало ХАМАС в конфликте с Израилем. Боевики неоднократно наносили удары по приграничной территории.
Ранее политолог Саймон Ципис назвал высокой вероятность начала боевых действий в Ливане. Однако операция Израиля вряд ли будет широкомасштабным сухопутным наступлением.
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