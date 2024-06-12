Ливан выпустил по Израилю около 90 снарядов

ЦАХАЛ: пожары вспыхнули после запуска около 90 снарядов по Израилю из Ливана

Ливан запустил в сторону Израиля около 90 снарядов, сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале . В нескольких районах страны вспыхнули пожары.

«Некоторые снаряды были перехвачены, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля», — уточнили в израильской армии.

После в ЦАХАЛ сообщили, что на севере Израиля вновь звучали сирены воздушной тревоги.

Ливанское движение «Хезболла» поддержало ХАМАС в конфликте с Израилем. Боевики неоднократно наносили удары по приграничной территории.

Ранее политолог Саймон Ципис назвал высокой вероятность начала боевых действий в Ливане. Однако операция Израиля вряд ли будет широкомасштабным сухопутным наступлением.